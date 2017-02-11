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Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Астрахани на 48-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов.

Василий Кудинов – один из самых титулованных российских гандболистов. Он становился олимпийским чемпионом в 1992 и 2000 годах, также Кудинов – бронзовый призер Игр в Афинах и двукратный чемпион мира (1993, 1997).

В последнее время Василий Кудинов работал тренером в астраханском клубе «Заря Каспия» -- он тренировал вторую команду клуба «Авиатор».

Причина смерти пока не сообщается. Известно, что неделю назад Кудинов почувствовал себя плохо и ушел на больничный.

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