«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед»
и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «МЮ».
В составе победителей отличились Хуан Мата и Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает пятое место в чемпионате Англии.
У «Уотфорда» 30 очков и 12-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы
Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)
Предупреждения:
Валенсия, 90 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция