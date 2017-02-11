Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия0 : 0Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм
Футбол  Осасуна- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «МЮ».

В составе победителей отличились Хуан Мата и Антони Марсьяль. «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Уотфорда» 30 очков и 12-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

25-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». ОнлайнСегодня, 11 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛНападающий Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.АПЛ. 25-й тур. «Арсенал» обыграл «Халл», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу.«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса«Арсенал» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.Н’Голо Канте: В «Лестере» мы не знали, победим ли. В «Челси» все по-другому, это клуб чемпионовПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте сравнил нынешнее положение команды в таблице с лидерством «Лестера», за который он выступал в прошлом сезоне.Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчейГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил перед своей командой сверхзадачу на оставшуюся часть сезона.Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул чемпионаАнтонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул чемпионаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли»Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛПолузащитник «Лестера» Рияд Марез надеется на то, что команда сможет избежать вылета в низший дивизион по итогам сезона.Прощание с «Лестером» и новый фильм Нолана про «МЮ». Превью 25-го тура АПЛПрощание с «Лестером» и новый фильм Нолана про «МЮ». Превью 25-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 25-м туре АПЛ.Жозе Моуринью: Уверен, Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен в том, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за команду в следующем сезоне.Хосеп Гвардиола: Убежден в том, что Браво - один из лучших вратарей мираГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень вратаря своей команды Клаудио Браво.Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».Жозе Моуринью: Не хочу обсуждать переход де Хеа в «Реал»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе «Реала» к вратарю Давиду де Хеа.«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛ«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 25-го тура чемпионата Англии.Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концуБывший нападающий «Арсенала» Иан Райт рассказал о том, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер может покинуть команду по окончании текущего сезона.Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ, Аршавин – на 91-м местеАнглийское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиге. Первое место в нем занимает Криштиану Роналду.Хосеп Гвардиола: Впечатлен работой Хау в «Борнмуте»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Борнмута» в чемпионате Англии.Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титулГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.Антонио Конте: До конца сезона «Челси» будет находиться под давлениемГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Онлайн
Биатлон
Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне
Футбол
Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото)
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0
Биатлон
Мартен Фуркад: Жду, что российские биатлонисты пригласят меня выпить водки
Хоккей
Хет-трик Капризова обеспечил России победу над Швецией
Футбол
Сегодня – день памяти Юрия Севидова
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Гандбол
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов
Футбол
Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»
все новости
Уотфорд
Уотфордкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости