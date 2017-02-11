Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия0 : 0Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм
Футбол  Осасуна- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегодня – день памяти Юрия Севидова

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Семь лет назад не стало известного советского футболиста, обозревателя «Советского спорта» Юрия Севидова.

Севидов умер 11 февраля в Испании, во время командировки в Марбелью, где на сборе находился «Локомотив».

- Сегодня у Юры и Саши были игры (внуки Юрия Севидова занимаются в ФШМ и школе «Мегасфера – Прим. ред.). Так что дедушку вспомнили на футбольном поле. А на могиле у него побываем в воскресенье, - сказала корреспонденту «Советского спорта» жена Юрия Севидова Галина Михайловна.

Юрий Севидов – чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака». Известен как футбольный эксперт – выступал на ТВ, радио, был постоянным автором «Советского спорта». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Онлайн
Биатлон
Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне
Футбол
Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото)
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0
Биатлон
Мартен Фуркад: Жду, что российские биатлонисты пригласят меня выпить водки
Хоккей
Хет-трик Капризова обеспечил России победу над Швецией
Футбол
Сегодня – день памяти Юрия Севидова
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Гандбол
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов
Футбол
Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»
все новости