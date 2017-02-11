Сегодня – день памяти Юрия Севидова

Семь лет назад не стало известного советского футболиста, обозревателя «Советского спорта» Юрия Севидова.

Севидов умер 11 февраля в Испании, во время командировки в Марбелью, где на сборе находился «Локомотив».

- Сегодня у Юры и Саши были игры (внуки Юрия Севидова занимаются в ФШМ и школе «Мегасфера – Прим. ред.). Так что дедушку вспомнили на футбольном поле. А на могиле у него побываем в воскресенье, - сказала корреспонденту «Советского спорта» жена Юрия Севидова Галина Михайловна.

Юрий Севидов – чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака». Известен как футбольный эксперт – выступал на ТВ, радио, был постоянным автором «Советского спорта».

