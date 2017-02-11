Хет-трик Капризова обеспечил России победу над Швецией
Сборная России
одержала победу над Швецией (4:2) в матче второго тура Шведских хоккейных игр.
Героем матча стал 19-летний форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу в составе российской команды забросил нападающий «Динамо» Максим Карпов.
Отметим, что две результативные перадачи сделал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
У шведов голы на счету защитника «Сочи» Оскара Фантенберга и форварда «Карлскроны» Александера Бергстрема.
Сборная России одержала седьмую победу в восьми матчах Еврохоккейтура и продолжает уверенно лидировать в общем зачете, опережая сборну Чехии на девять очков.
Если в воскресенье сборная России не проиграет Чехии в основное время, то обеспечит себе победу и на Шведских хоккейных играх, и в общем зачете Евротура.
Гетеборг (Швеция)
Еврохоккейтур
3-й этап
Шведские хоккейные
игры
2-й тур
Матч
Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция