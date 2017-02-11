Хет-трик Капризова обеспечил России победу над Швецией

Борис Майоров: Уверен, что против шведов наши заявят уже Сорокина. А вот Самсонов на Евротуре вряд ли сыграет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о вратарях сборной России на Шведских играх.