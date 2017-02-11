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Хет-трик Капризова обеспечил России победу над Швецией

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Сборная России одержала победу над Швецией (4:2) в матче второго тура Шведских хоккейных игр.

Героем матча стал 19-летний форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу в составе российской команды забросил нападающий «Динамо» Максим Карпов.

Отметим, что две результативные перадачи сделал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

У шведов голы на счету защитника «Сочи» Оскара Фантенберга и форварда «Карлскроны» Александера Бергстрема.

Сборная России одержала седьмую победу в восьми матчах Еврохоккейтура и продолжает уверенно лидировать в общем зачете, опережая сборну Чехии на девять очков.

Если в воскресенье сборная России не проиграет Чехии в основное время, то обеспечит себе победу и на Шведских хоккейных играх, и в общем зачете Евротура.

Гетеборг (Швеция)

Еврохоккейтур

3-й этап

Шведские хоккейные игры

2-й тур

Матч

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы:

Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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