Мартен Фуркад: Жду, что российские биатлонисты пригласят меня выпить водки

Французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что последние разногласия не повлияют на его хорошие отношения с Антоном Шипулиным. Также он отметил, что ждет приглашения выпить водки с российскими коллегами.

«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова. Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было», - цитирует Фуркада ТАСС.

Ранее тренер сборной России Александр Касперович сказал, что российская команда намерена пригласить французов на чай. «На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», - отметил Фуркад.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

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