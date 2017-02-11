«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Барсы».

В составе победителей дубль сделал Луис Суарес. Также отличились Лионель Месси, Неймар и Иван Ракитич. Еще один мяч в собственные ворота забил Алексис.

«Барселона» набрала 48 очков и сейчас находится на первом месте в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» три игры в запасе и два очка отставания. У «Алавеса» 27 очков и 12-е место.

Чемпионат Испании. Примера

22-й тур