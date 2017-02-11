«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0
Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной»
завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Барсы».
В составе победителей дубль сделал Луис Суарес. Также отличились
Лионель Месси, Неймар и Иван Ракитич. Еще один мяч в собственные ворота забил
Алексис.
«Барселона» набрала 48 очков и сейчас находится на первом
месте в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» три
игры в запасе и два очка отставания. У «Алавеса» 27 очков и 12-е место.
Чемпионат Испании. Примера
22-й тур
Матч
Алавес - Барселона - 0:6 (0:2)
Голы
Суарес Л. 37 (0:1). Неймар 40 (0:2). Месси 60 (0:3). Алексис 63 (0:4 - автогол). Ракитич 65 (0:5). Суарес Л. 68 (0:6).
Состав
Алавес: Пачеко, Алексис, Льоренте, Лагуардия, Вигарай, Эрнандес (Гарсия Р., 87), Крстичич (Фемения, 46), Торрес, Катаи (Ромеро, 57), Сантос, Собрино
Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Умтити, Гомеш (Роберто, 72), Бускетс (Иньеста, 65), Ракитич, Видаль, Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Лагуардия, 90 - Умтити, 6; Бускетс, 59; Ракитич, 61
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
11 февраля 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция