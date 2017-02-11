Евгений Гараничев: Даже не понял, почему промахнулся
Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился
впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что он занял десятое место.
«Специфическая трасса.
Последний круг мало кто может удержать скорость. Мне немного не хватило,
обидно, что допустил один промах. Я даже не понял почему промахнулся,
вроде хорошо пристрелялся. Здесь не равнинная трасса, подход
к стрельбищу довольно тяжелый. Хотел начать в своем темпе.
Самочувствие хорошее,
думаю в гонке преследования надо будет отыгрывать. Настроен по-боевому,
будем бороться. Многие считают, что у меня тут, в Хохфильцене, всегда
плохо получается, какое-то невезение в этом месте. Попытаемся все это
преодолеть», - цитирует Гараничева «Матч ТВ».
Напомним, что чемпионом мира стал немец Бенедикт Долль, опередивший
норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт
10 км
1.
Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)
3.
Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)
4.
Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)
6.
Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)
7.
Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)
8.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)
9.
Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)
10. Евгений Гараничев (Россия)
+ 45.1 (1)
11.
Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)
12.
Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)
13.Владимир
Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +
1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +
1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +
2.33,4 (3)