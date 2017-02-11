Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился впечатлениями после спринта на
чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.
— Этот спринт — моя лучшая гонка в сезоне:
и по статистике, и по ощущениям. Вся гонка для меня
разбилась на множество незабываемых моментов. Перед стартом я уже
знал, что Мартен Фуркад допустил по одному промаху на обоих рубежах,
и понял, что у меня появился шанс.
— Получается, вы отправились
добывать золото с самого старта?
— Получается,
что так. Сразу с первого круга у меня было довольно хорошее ощущение
по трассе. Думаю, что подготовка, которую мы провели в Хохфильцене,
помогла мне набрать оптимальную форму, которая подходит именно для условий
этого стадиона, - цитирует Долля Sportbox.ru.
Напомним, Долль опередил норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада, которые заняли, соответственно, второе и третье место.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт
10 км
1.
Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)
3.
Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)
4.
Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)
6.
Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)
7.
Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)
8.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)
9.
Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)
10. Евгений Гараничев (Россия)
+ 45.1 (1)
11.
Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)
12.
Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)
13.Владимир
Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +
1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +
1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +
2.33,4 (3)