Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.

— Этот спринт — моя лучшая гонка в сезоне: и по статистике, и по ощущениям. Вся гонка для меня разбилась на множество незабываемых моментов. Перед стартом я уже знал, что Мартен Фуркад допустил по одному промаху на обоих рубежах, и понял, что у меня появился шанс.

— Получается, вы отправились добывать золото с самого старта?

— Получается, что так. Сразу с первого круга у меня было довольно хорошее ощущение по трассе. Думаю, что подготовка, которую мы провели в Хохфильцене, помогла мне набрать оптимальную форму, которая подходит именно для условий этого стадиона, - цитирует Долля Sportbox.ru.

Напомним, Долль опередил норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада, которые заняли, соответственно, второе и третье место.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт

10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)

4. Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)

6. Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)

7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)

9. Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)

10. Евгений Гараничев (Россия) + 45.1 (1)

11. Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)

12. Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)

13.Владимир Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…

21. Антон Шипулин (Россия) + 1.14,7 (3)…

49. Антон Бабиков (Россия) + 1.49,0 (3)…

69. Максим Цветков (Россия) + 2.33,4 (3)