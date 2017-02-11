«Лион» на выезде уступил «Генгаму»
Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лионом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Генгама».
В составе «Лиона» единственный гол в активе Александра
Ляказетта. У «Генгама» отличились Мустафа Диалло и Николя Бенезе. «Генгам»
набрал 34 очка и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Лиона» 40
очков и четвертое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
Матч
Голы
Ляказетт 10 (0:1). Диалло 31 (1:1). Бенезе 34 (2:1).
Состав
Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Санко, Марсал (Икоко, 42), Кербра, Дидо, Део, Бенезе (Блас, 81), Салибур (Бодмер, 88), Диалло, Бриан
Лион: Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Тусар (Ферри, 85), Геззаль (Депай, 67), Фекир, Корне (Дардер, 81), Ляказетт
Предупреждения:
Санко, 35; Мартинс Перейра, 59 - Дьякаби, 21; Янга-Мбива, 27
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
11 февраля 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция