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«Лион» на выезде уступил «Генгаму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лионом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Генгама».

В составе «Лиона» единственный гол в активе Александра Ляказетта. У «Генгама» отличились Мустафа Диалло и Николя Бенезе. «Генгам» набрал 34 очка и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Лиона» 40 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

Матч

Генгам - Лион - 2:1 (2:1)

Голы

Ляказетт 10 (0:1). Диалло 31 (1:1). Бенезе 34 (2:1).

Состав

Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Санко, Марсал (Икоко, 42), Кербра, Дидо, Део, Бенезе (Блас, 81), Салибур (Бодмер, 88), Диалло, Бриан

Лион: Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Тусар (Ферри, 85), Геззаль (Депай, 67), Фекир, Корне (Дардер, 81), Ляказетт

Предупреждения:

Санко, 35; Мартинс Перейра, 59 - Дьякаби, 21; Янга-Мбива, 27

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

11 февраля 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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