«Урал» обыграл «Зенит-2» в Кубке ФНЛ

Матч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ между «Зенитом-2» и «Уралом» завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:1.

На гол полузащитника сине-бело-голубых Даниила Лесового (15-я минута) уральцы ответили мячами Александра Павленко (28-я) и Артема Юсупова, который сделал дубль (41-я и 80-я).

Команды на групповом этапе выступают в группе B. В другом матче квартета «Енисей» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика (2:0). В следующем туре «Зенит-2» сыграет со «Спартаком», а «Енисей» встретится с «Уралом». Матчи состоятся 14 февраля.

Напомним, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля. В 2016 году победителем турнира стал «Газовик», который в сезоне 2016/2017 выступает в РФПЛ под названием «Оренбург».