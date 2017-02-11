«Урал» обыграл «Зенит-2» в Кубке ФНЛ
Матч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ между «Зенитом-2»
и «Уралом» завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:1.
На гол полузащитника сине-бело-голубых Даниила Лесового (15-я
минута) уральцы ответили мячами Александра Павленко (28-я) и Артема Юсупова,
который сделал дубль (41-я и 80-я).
Команды на групповом этапе выступают в группе B. В другом
матче квартета «Енисей» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика (2:0). В
следующем туре «Зенит-2» сыграет со «Спартаком», а «Енисей» встретится с «Уралом».
Матчи состоятся 14 февраля.
Напомним, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11
по 24 февраля. В 2016 году победителем турнира стал «Газовик», который в сезоне
2016/2017 выступает в РФПЛ под названием «Оренбург».
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