«Лада» проиграла «Глассвекету» и завершила выступление в Кубке ЕГФ
«Лада» потерпела
поражение от «Глассверкета» (25:26) в матче шестого тура группового этапа Кубка
ЕГФ в Драммене.
Самой результативной в составе российской команды стала левая крайняя Дарья Самохина, забившая девять голов.
Поражение от аутсайдера группы не позволило «Ладе» претендовать на попадание в плей-офф независимо от результата матча «Нюкебинг Фальстер» – «Метцинген».
Драммен (Норвегия)
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа D
6-й тур
«Глассверкет»
(Норвегия) – «Лада» (Россия) – 26:25 (15:12)
«Лада»: Цивка, Уткина; Самохина (9), Карпачева (5), Дмитриева (3), Малашенко (3), Какмоля (2), Носикова (2), Щербак (1), Барынина, Голец, Горшкова, Санникова, Снопова.
Турнирное положение:
1. «Метцинген» (Германия) – 6 очков (5 игр). 2. «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 6
(5). 3. «Лада» – 6 (6). 4. «Глассверкет» – 4 (6).