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«Лада» проиграла «Глассвекету» и завершила выступление в Кубке ЕГФ

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«Лада» потерпела поражение от «Глассверкета» (25:26) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Драммене.

Самой результативной в составе российской команды стала левая крайняя Дарья Самохина, забившая девять голов.

Поражение от аутсайдера группы не позволило «Ладе» претендовать на попадание в плей-офф независимо от результата матча «Нюкебинг Фальстер» – «Метцинген».

Драммен (Норвегия)

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа D

6-й тур

«Глассверкет» (Норвегия) – «Лада» (Россия) – 26:25 (15:12)

«Лада»: Цивка, Уткина; Самохина (9), Карпачева (5), Дмитриева (3), Малашенко (3), Какмоля (2), Носикова (2), Щербак (1), Барынина, Голец, Горшкова, Санникова, Снопова.

Турнирное положение: 1. «Метцинген» (Германия) – 6 очков (5 игр). 2. «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 6 (5). 3. «Лада» – 6 (6). 4. «Глассверкет» – 4 (6).

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