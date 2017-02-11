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Йоханнес Бе: Обидно так растерять свои шансы на победу

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял второе место.

«Что и говорить: это не так уж весело уходить после заключительной стрельбы лидером, имея запас времени, и растерять все эти секунды на последнем круге. Особенно, когда речь идёт о десятых долях секунды.Весь последний круг я чувствовал, что мои шансы на победу равны пятидесяти процентам: под конец гонки я уже очень устал, и у меня осталось не так много сил для финишного рывка.

Да, обидно так растерять свои шансы на победу, но я провёл отличную гонку, и завоевал первую медаль для нашей команды на этом чемпионате мира. Не могу ни в чём себя упрекнуть, ведь я действительно боролся до конца. Но у меня просто больше не осталось энергии. В любом случае, серебряная медаль — это очень хороший результат», - цитирует Бе Sportbox.ru.

Напомним, что Бе всего 0,7 секунды уступил победителю гонки Бенедикту Доллю.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт

10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)

4. Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)

6. Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)

7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)

9. Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)

10. Евгений Гараничев (Россия) + 45.1 (1)

11. Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)

12. Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)

13.Владимир Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…

21. Антон Шипулин (Россия) + 1.14,7 (3)…

49. Антон Бабиков (Россия) + 1.49,0 (3)…

69. Максим Цветков (Россия) + 2.33,4 (3) 


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