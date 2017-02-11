«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ

В среду состоялись три матча в женской суперлиге.

«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ» В среду состоялись три матча в женской суперлиге.

«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ «Ростов-Дон» одержал победу над «Битигхаймом» (34:24) в четвертом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти Звенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.

Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлиги

Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлиги Федерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.

«Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.

«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ «Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.

«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы» «Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.

«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон» Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.