«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ
«Ростов-Дон» одержал
победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа
Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.
Шесть голов в составе хозяев забила олимпийская чемпионка Анна Вяхирева.
Напомним, «Ростов-Дон» досрочно обеспечил себе первое место в группе C и выход в четвертьфинал.
Ростов-на-Дону
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа C
6-й тур
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – «Бьясен» (Норвегия) – 35:21 (20:8)
«Ростов-Дон»: Басараб, Лунде, Мехдиева; Вяхирева (6), Борщенко (5), Родригес Бело (5), Дембеле (4), Манагарова (3), Сень (3), Башкирова (2), Кабрал Барбоса (2), Макеева (2), Черноиваненко (1), Петрова (1), Сливинская (1), Григель.
Турнирное положение:
1. «Ростов-Дон» – 10 очков (6 игр). 2. «Битигхайм» (Германия) – 4 (5). 3. «Эрд»
(Венгрия) – 4 (5). 4. «Бьясен» Норвегия) – 4 (6).