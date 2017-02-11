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«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ

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«Ростов-Дон» одержал победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.

Шесть голов в составе хозяев забила олимпийская чемпионка Анна Вяхирева.

Напомним, «Ростов-Дон» досрочно обеспечил себе первое место в группе C и выход в четвертьфинал.

Ростов-на-Дону

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа C

6-й тур

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Бьясен» (Норвегия) – 35:21 (20:8)

«Ростов-Дон»: Басараб, Лунде, Мехдиева; Вяхирева (6), Борщенко (5), Родригес Бело (5), Дембеле (4), Манагарова (3), Сень (3), Башкирова (2), Кабрал Барбоса (2), Макеева (2), Черноиваненко (1), Петрова (1), Сливинская (1), Григель.

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 10 очков (6 игр). 2. «Битигхайм» (Германия) – 4 (5). 3. «Эрд» (Венгрия) – 4 (5). 4. «Бьясен» Норвегия) – 4 (6).

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