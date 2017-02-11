Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным
Французский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.
«Некоторые поздравления более эмоциональные, чем другие», - так подписал это фото француз.
Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки. Сегодня Фуркад и Шипулин объявили, что они решили помириться.
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