Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным

Французский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.

«Некоторые поздравления более эмоциональные, чем другие», - так подписал это фото француз.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки. Сегодня Фуркад и Шипулин объявили, что они решили помириться.

«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза



