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Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на «Олд Траффорд».

«Нам была нужна победа. 16 матчей без поражений – это удивительный результат. Он был бы идеальным, если бы не две-три домашние ничьи. Матч получился трудным, но мы одержали важную победу.

Мы не та команда, которая забивает много голов, поэтому для нас важно играть «на ноль». Я очень рад выступлением. Мы показывали яркий футбол в течение 10-15 голов, так что все шло к забитому мячу.

Я очень рад, что «Ливеруль» и «Тоттенхэм» играют между собой, потому что кто-то из них потеряет очки», – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, голы в ворота «Уотфорда» забили испанец Хуан Мата и француз Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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