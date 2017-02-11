Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом»
(2:0) на «Олд Траффорд».
«Нам была нужна победа. 16 матчей без поражений – это удивительный результат. Он был бы идеальным, если бы не две-три домашние ничьи. Матч получился трудным, но мы одержали важную победу.
Мы не та команда, которая забивает много голов, поэтому для нас важно играть «на ноль». Я очень рад выступлением. Мы показывали яркий футбол в течение 10-15 голов, так что все шло к забитому мячу.
Я очень рад, что «Ливеруль» и «Тоттенхэм» играют между собой, потому что кто-то из них потеряет очки», – приводит BBC слова Моуринью.
Напомним, голы в ворота «Уотфорда» забили испанец Хуан Мата и француз Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».
Матч
Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы
Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)
Предупреждения:
Валенсия, 90 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция