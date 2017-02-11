Антонио Конте: Бывают недели, когда настрой не очень боевой, тогда я усиливаю напряжение

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, какие методы использует при подготовке команды к матчу 25-го тура премьер-лиги с «Бернли».

«Когда я понимаю, что позади важная победа, и может наступить период расслабленности, стараюсь над этим работать, ищу решение, чтобы у игроков оставалось напряжение перед матчем и во время тренировок. Только так можно укрепить мышление победителей.

Когда впереди матчи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», настрой на игру и так очень серьезный. В такие моменты можно слегка ослабить давление на игроков, их не надо дополнительно мотивировать.

Но иногда бывают недели, когда настрой не очень боевой. Тогда я пытаюсь настроить ребят, усилить напряжение, разогреть их разговорами об опасности соперника, о том, что надо быть сфокусированными, потому что в субботу или воскресенье мы многим рискуем, если не отнесемся к игре серьезно.

Очень важно иметь такие отношения с игроками. Когда я был футболистом, мне было важно слышать, что мой тренер предупреждает меня и команду о важности внимания, концентрации, готовности сражаться, потому что, если мы расслабимся, мы рискуем проиграть», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, матч «Бернли» – «Челси» пройдет 12 февраля на стадионе «Терф Мур». Начало – 16:30 (мск).