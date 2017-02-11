Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги
ВТБ. Команда Звезд России обыграла команду Звезд мира.
Итоговый счет матча – в пользу Звезд России. В составе
победителей самым результативным стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В его
активе 28 очков. 27 очков в активе представителя «Химок» Алексея Шведа. У Звезд
мира по 18 очков набрали Нандо Де Коло (ЦСКА) и Янис Блумс (ВЭФ).
Единая лига ВТБ
Матч всех звезд
Звезды России – Звезды мира – 131:121
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