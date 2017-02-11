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Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команда Звезд России обыграла команду Звезд мира.

Итоговый счет матча – в пользу Звезд России. В составе победителей самым результативным стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В его активе 28 очков. 27 очков в активе представителя «Химок» Алексея Шведа. У Звезд мира по 18 очков набрали Нандо Де Коло (ЦСКА) и Янис Блумс (ВЭФ).

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

Звезды России – Звезды мира – 131:121

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