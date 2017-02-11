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Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).

- Что скажете о матче, Олег Валерьевич?

- Мы довольны, - улыбается Знарок.

- Но ведь не все получалось, да? Например, то же большинство поначалу подкачало.

- Мы в первом периоде к этому не были готовы. Оно просто не наигрывалось. Не было времени.

- Неприятное начало матча, когда под силовой прием попал Андрей Светлаков.

- Да уж, к сожалению…

- Как он себя сейчас чувствует?

- Вроде сказал, что получше.

- Может ли Светлаков сыграть в воскресенье против чехов?

- Не могу сказать. Но думаю, что мы его лучше побережем.

Матч

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы:

Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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