Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).

- Что скажете о матче, Олег Валерьевич?

- Мы довольны, - улыбается Знарок.

- Но ведь не все получалось, да? Например, то же большинство поначалу подкачало.

- Мы в первом периоде к этому не были готовы. Оно просто не наигрывалось. Не было времени.

- Неприятное начало матча, когда под силовой прием попал Андрей Светлаков.

- Да уж, к сожалению…

- Как он себя сейчас чувствует?

- Вроде сказал, что получше.

- Может ли Светлаков сыграть в воскресенье против чехов?

- Не могу сказать. Но думаю, что мы его лучше побережем.