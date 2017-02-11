Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал
победу над шведами в Гетеборге (4:2).
- Мы довольны, - улыбается Знарок.
- Но ведь не все получалось, да? Например, то же большинство
поначалу подкачало.
- Мы в первом периоде к этому не были готовы. Оно просто не
наигрывалось. Не было времени.
- Неприятное начало матча, когда под силовой прием попал
Андрей Светлаков.
- Да уж, к сожалению…
- Как он себя сейчас чувствует?
- Вроде сказал, что получше.
- Может ли Светлаков сыграть в воскресенье против чехов?
- Не могу сказать. Но думаю, что мы его лучше побережем.
Матч
Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция