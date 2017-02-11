Олег Знарок: По ситуации с Голышевым я ничего не могу объяснить!

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).

- Вы не любите никого отмечать персонально, но все же – Кирилл Капризов сделал хет-трик.

- Не люблю отмечать, - покачал головой Знарок.

- То есть Капризов не наиграл на ваши персональные слова в его адрес?

Олег Валерьевич промолчал.

- Анатолий Голышев тоже сыграл прекрасно. Но вот главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что Голышев так в клубе не выкладывается.

- Я ничего не могу объяснить! – возмутился Знарок. – Вы хотите сказать, что я должен…

Эту фразу Олег Валерьевич оборвал, не став переключаться на Крикунова: - Следующий вопрос.