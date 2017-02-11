Олег Знарок: По ситуации с Голышевым я ничего не могу объяснить!
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал
победу над шведами в Гетеборге (4:2).
- Вы не любите никого отмечать персонально, но все же – Кирилл Капризов сделал хет-трик.
- Не люблю отмечать, - покачал головой Знарок.
- То есть Капризов не наиграл на ваши персональные слова в
его адрес?
Олег Валерьевич промолчал.
- Анатолий Голышев тоже сыграл прекрасно. Но вот главный
тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что Голышев так в клубе не
выкладывается.
- Я ничего не могу объяснить! – возмутился Знарок. – Вы
хотите сказать, что я должен…
Эту фразу Олег Валерьевич оборвал, не став переключаться на Крикунова: - Следующий вопрос.
Матч
Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция