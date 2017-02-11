Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»

Дубль в ворота «Алавеса» в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.

Теперь у обоих по 109 голов в составе «Барселоны», и они делят 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Суаресу потребовалось всего 128 матчей, чтобы догнать Энрике, который с 1996 по 2004 годы провел за «Барселону» 300 игр. При этом нынешний главный тренер команды в бытность игроком выступал в середине поля, тогда как Суарес выходит на позиции центрфорварда.

Добавим, что в нынешнем сезоне 30-летний уругваец забил 25 голов в 31 матчей, а в 2017 году на его счету десять голов в 11 матчах.