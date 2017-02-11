Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»
Дубль в ворота «Алавеса»
в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу
сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.
Теперь у обоих по 109 голов в составе «Барселоны», и они делят 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Суаресу потребовалось всего 128 матчей, чтобы догнать Энрике, который с 1996 по 2004 годы провел за «Барселону» 300 игр. При этом нынешний главный тренер команды в бытность игроком выступал в середине поля, тогда как Суарес выходит на позиции центрфорварда.
Добавим, что в нынешнем сезоне 30-летний уругваец забил 25 голов в 31 матчей, а в 2017 году на его счету десять голов в 11 матчах.
Матч
Алавес - Барселона - 0:6 (0:2)
Голы
Суарес Л. 37 (0:1). Неймар 40 (0:2). Месси 60 (0:3). Алексис 63 (0:4 - автогол). Ракитич 65 (0:5). Суарес Л. 68 (0:6).
Состав
Алавес: Пачеко, Алексис, Льоренте, Лагуардия, Вигарай, Эрнандес (Гарсия Р., 87), Крстичич (Фемения, 46), Торрес, Катаи (Ромеро, 57), Сантос, Собрино
Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Умтити, Гомеш (Роберто, 72), Бускетс (Иньеста, 65), Ракитич, Видаль, Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Лагуардия, 90 - Умтити, 6; Бускетс, 59; Ракитич, 61
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
11 февраля 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция