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Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Дубль в ворота «Алавеса» в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.

Теперь у обоих по 109 голов в составе «Барселоны», и они делят 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Суаресу потребовалось всего 128 матчей, чтобы догнать Энрике, который с 1996 по 2004 годы провел за «Барселону» 300 игр. При этом нынешний главный тренер команды в бытность игроком выступал в середине поля, тогда как Суарес выходит на позиции центрфорварда.

Добавим, что в нынешнем сезоне 30-летний уругваец забил 25 голов в 31 матчей, а в 2017 году на его счету десять голов в 11 матчах.

Матч

Алавес - Барселона - 0:6 (0:2)

Голы

Суарес Л. 37 (0:1). Неймар 40 (0:2). Месси 60 (0:3). Алексис 63 (0:4 - автогол). Ракитич 65 (0:5). Суарес Л. 68 (0:6).

Состав

Алавес: Пачеко, Алексис, Льоренте, Лагуардия, Вигарай, Эрнандес (Гарсия Р., 87), Крстичич (Фемения, 46), Торрес, Катаи (Ромеро, 57), Сантос, Собрино

Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Умтити, Гомеш (Роберто, 72), Бускетс (Иньеста, 65), Ракитич, Видаль, Суарес Л., Месси, Неймар

Предупреждения:

Лагуардия, 90 - Умтити, 6; Бускетс, 59; Ракитич, 61

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

11 февраля 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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