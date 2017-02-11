Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия0 : 0Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм
Футбол  Осасуна0 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» продолжает просматривать Сорокина

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом».

20-летний защитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом» в Белеке. Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.

В Белеке «Ростов» готовится к матчу Лиги Европы со «Спартой». В Ростов-на-Дону желто-синие вернутся 14 февраля.

Матч «Ростов» - «Спарта» состоится 16 февраля в 21:00.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)Байкеры, танцоры, Малафеев, 10 тысяч зрителей и даже медведь уже в курсе.Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Оренбурге».«Милан» и «Ювентус» претендуют на Бальде Кейта«Милан» и «Ювентус» поборются летом за полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. 21-летний сенегалец с большой вероятностью покинет клуб после окончания сезона из-за непростых отношений с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе АриФорвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в Китае. Им интересуется один из клубов китайского чемпионата.Михаил Кержаков: Уход в «Оренбург» - исключительно мой выборВратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил мотивы своего перехода в «Оренбург» на правах аренды.«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча«Локомотив» начал третий зимний сбор в Испании.Валерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию в РФПЛВалерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию в РФПЛБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с хорватским «Осиеком» (1:1).Агент: Бечирая в «Динамо» все устраиваетДеян Радич, агент нападающего московского «Динамо» Фатоса Бечирая, рассказал, как игрок переживает непростую ситуацию в клубе.Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются ШандаоРолим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».Соломон Кверквелия: Сначала я человек, потом футболистСоломон Кверквелия: Сначала я человек, потом футболистЗащитник «Рубина» сыграл в этом сезоне только кубковый матч с «Читой». О своем видении ситуации он рассказал спецкору «Советского спорта».ЦСКА планирует новые покупки? Свежие трансферные новости и слухиЦСКА планирует новые покупки? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Эрик Бикфалви: «Урал» заслужил более высокое место в турнирной таблице»Новичок «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.«Терек» на сборе в Италии сыграет с «Удинезе», «Горицей» и «Виченцей»Определились соперники «Терека» по заключительному зимнему сбору, который пройдет в Италии.Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячейНападающий Кевин Кураньи рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»Рустем Мухаметшин в интервью «ССФ» рассказал, как он поспособствовал футбольной карьере брата-баскетболиста.Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Игорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяИгорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко дал интервью спецкору «Советского спорта» в Турции, в котором рассказал не только о нынешнем клубе.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утраТрагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.
Главные новости
Футбол
Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Футбол
«Ростов» продолжает просматривать Сорокина
Футбол
Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»
Хоккей
Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше
Баскетбол
Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Футбол
Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
Биатлон
Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным
Биатлон
Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне
Футбол
Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото)
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0
все новости