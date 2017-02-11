«Ростов» продолжает просматривать Сорокина

Защитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом».

20-летний защитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом» в Белеке. Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.

В Белеке «Ростов» готовится к матчу Лиги Европы со «Спартой». В Ростов-на-Дону желто-синие вернутся 14 февраля.

Матч «Ростов» - «Спарта» состоится 16 февраля в 21:00.