Максим Митрофанов: Вопрос о передаче стадиона на Крестовском в управление «Зенита» сейчас решается

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о ситуации с передачей стадиона на Крестовском острове в управление клубу.

– Вопрос о передаче стадиона в управление «Зенита» сейчас решается. Если решение будет положительным – вопрос с именем арены перейдет в ведение клуба, – цитирует Митрофанова «Фонтанка».

Также гендиректор сине-бело-голубых сообщил, что после передачи арены в управление «Зениту» бренд стадиона может быть выставлен на продажу. По словам Митрофанова, в покупке имени объекта заинтересованы несколько российских компаний.

Напомним, 11 февраля Митрофанов вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко посетил на стадионе первое тестовое мероприятие. Прошедшее на арене мотошоу собрало десять тысяч человек.

В августе 2016-го «Зенит» и правительство города подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые получат права на управление ареной к марту 2017 года. Первый официальный матч «Зенита» на стадионе предварительно запланирован на 21 апреля. В нем подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Уралом».

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