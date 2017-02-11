Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» побеждает, но не поднимается в турнирной таблице
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Хуан Мата оценил игру команды в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом»
(2:0) на стадионе «Олд Траффорд».
«Когда команда показывает хороший футбол и набирает три очка, это можно считать шагом вперед. Но нам нужно продолжать так же и дальше. Мы сыграли убедительно и очень довольны этим.
Поначалу казалось, что нас опять ждет одна из таких игр, в которых голкипер соперника отражает каждый удар. Но мы все-таки забили, после чего почувствовали себя комфортнее.
Пока все очень и очень трудно. В первую очередь нам нужно войти в первую четверку. Мы побеждаем, но не поднимаемся в турнирной таблице. Поэтомы сейчас никто не скажет, на каком месте мы финишируем», – приводит BBC слова Маты.
Напомним, 28-летний испанец открыл счет в матче на 32-й минуте. Теперь на его счету шесть голов в 20 играх.
«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».
Матч
Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы
Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)
Предупреждения:
Валенсия, 90 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция