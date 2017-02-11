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Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» побеждает, но не поднимается в турнирной таблице

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оценил игру команды в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на стадионе «Олд Траффорд».

«Когда команда показывает хороший футбол и набирает три очка, это можно считать шагом вперед. Но нам нужно продолжать так же и дальше. Мы сыграли убедительно и очень довольны этим.

Поначалу казалось, что нас опять ждет одна из таких игр, в которых голкипер соперника отражает каждый удар. Но мы все-таки забили, после чего почувствовали себя комфортнее.

Пока все очень и очень трудно. В первую очередь нам нужно войти в первую четверку. Мы побеждаем, но не поднимаемся в турнирной таблице. Поэтомы сейчас никто не скажет, на каком месте мы финишируем», – приводит BBC слова Маты.

Напомним, 28-летний испанец открыл счет в матче на 32-й минуте. Теперь на его счету шесть голов в 20 играх.

«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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