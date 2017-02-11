Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» побеждает, но не поднимается в турнирной таблице

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оценил игру команды в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на стадионе «Олд Траффорд».

«Когда команда показывает хороший футбол и набирает три очка, это можно считать шагом вперед. Но нам нужно продолжать так же и дальше. Мы сыграли убедительно и очень довольны этим.

Поначалу казалось, что нас опять ждет одна из таких игр, в которых голкипер соперника отражает каждый удар. Но мы все-таки забили, после чего почувствовали себя комфортнее.

Пока все очень и очень трудно. В первую очередь нам нужно войти в первую четверку. Мы побеждаем, но не поднимаемся в турнирной таблице. Поэтомы сейчас никто не скажет, на каком месте мы финишируем», – приводит BBC слова Маты.

Напомним, 28-летний испанец открыл счет в матче на 32-й минуте. Теперь на его счету шесть голов в 20 играх.

«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».