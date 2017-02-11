Подольский СК выясняет причину смерти 14-летнего хоккеиста

Следователи регионального Следственного комитета (СК) выясняют причины смерти 14-летнего мальчика. Ранее стало известно, что он скончался во время хоккейной тренировки в Подольске.

«Следственным отделом по Подольску ГСУ СК РФ по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Установлено, что 11 февраля 2017 г. вечером в ледовом дворце «Витязь» в Подольске после тренировки по хоккею 14-летнему подростку стало плохо.

Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было», - приводит слова представителя СК Агентство городских новостей «Москва».

Также сообщается, что по делу о гибели мальчика допрошен тренер, дети, с которыми он играл в одной команде, а также его родители. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.