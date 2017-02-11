«Шальке» обыграл «Герту»
Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Гертой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».
В составе победителей отличились Гвидо Бургшталлер и Леон
Горецка. «Шальке» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Германии.
У «Герты» 33 очка и шестое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
20-й тур
Матч
Голы
Бургшталлер 41 (1:0). Горецка 62 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Налдо, Хёведес, Колашинац, Горецка (Керер, 88), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури (Майер, 82), Бургшталлер (Хунтелар, 90)
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Платтенхардт, Штарк, Лустенбергер, Штокер (Дарида, 46), Харагучи (Шибер, 82), Ибишевич, Калу (Эссвайн, 73)
Предупреждения:
Бенталеб, 85 - Харагучи, 54; Ибишевич, 60
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 февраля 20:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция