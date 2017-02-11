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«Шальке» обыграл «Герту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».

В составе победителей отличились Гвидо Бургшталлер и Леон Горецка. «Шальке» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Германии. У «Герты» 33 очка и шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

20-й тур

Матч

Шальке 04 - Герта - 2:0 (1:0)

Голы

Бургшталлер 41 (1:0). Горецка 62 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Налдо, Хёведес, Колашинац, Горецка (Керер, 88), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури (Майер, 82), Бургшталлер (Хунтелар, 90)

Герта: Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Платтенхардт, Штарк, Лустенбергер, Штокер (Дарида, 46), Харагучи (Шибер, 82), Ибишевич, Калу (Эссвайн, 73)

Предупреждения:

Бенталеб, 85 - Харагучи, 54; Ибишевич, 60

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

11 февраля 20:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция


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