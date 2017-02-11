«Шальке» обыграл «Герту»

Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторы

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.