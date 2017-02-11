Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

Оба гола у «красных» забил форвард Садьо Мане. Теперь на счету 24-летнего сенегальца 11 мячей в 21 матче чемпионата.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и сравнялся с «Манчестер Сити», который в свою очередь теперь может подняться на второе место в случае победы в понедельник в матче с «Борнмутом».

Отметим, что для «Ливерпуля» эта победа стала первой в чемпионате с 31 декабря, когда команда Юргена Клоппа обыграла как раз «Манчестер Сити».

После этого в десяти матчах 2017 года во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл лишь один – 18 января у «Плимута» в Кубке Англии (1:0). В 26-м туре 25 февраля «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лестером».

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение с 11 декабря, когда уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд». В следующих 11 матчах «шпоры» одержали девять побед.

Теперь 16 февраля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы, а через три дня также в гостях проведет дерби с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии.

Премьер-лига

25-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча