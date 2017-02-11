Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия0 : 0Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм
Футбол  Осасуна0 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Комментарии

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

Оба гола у «красных» забил форвард Садьо Мане. Теперь на счету 24-летнего сенегальца 11 мячей в 21 матче чемпионата.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и сравнялся с «Манчестер Сити», который в свою очередь теперь может подняться на второе место в случае победы в понедельник в матче с «Борнмутом».

Отметим, что для «Ливерпуля» эта победа стала первой в чемпионате с 31 декабря, когда команда Юргена Клоппа обыграла как раз «Манчестер Сити».

После этого в десяти матчах 2017 года во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл лишь один – 18 января у «Плимута» в Кубке Англии (1:0). В 26-м туре 25 февраля «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лестером».

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение с 11 декабря, когда уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд». В следующих 11 матчах «шпоры» одержали девять побед.

Теперь 16 февраля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы, а через три дня также в гостях проведет дерби с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии.

Премьер-лига

25-й тур

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0 (2:0)

Голы

Мане 16 (1:0). Мане 18 (2:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн, Лаллана, Лейва (Клаван, 81), Коутиньо (Джан, 78), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане (Арнольд, 90), Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Ваньяма, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 83)

Предупреждения:

Хендерсон, 53; Матип, 56; Милнер, 69 - Сон Хын Мин, 28; Кейн, 67; Уинкс, 71; Дайер, 79; Алдервейрелд, 83

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этомуГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который заявил, что 67-летний француз покинет клуб по окончании сезона.Ураган Мане. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм»Ураган Мане. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм»«Ливерпуль» в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом».Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» побеждает, но не поднимается в турнирной таблицеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оценил игру команды в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на стадионе «Олд Траффорд».Антонио Конте: Бывают недели, когда настрой не очень боевой, тогда я усиливаю напряжениеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, какие методы использует при подготовке команды к матчу 25-го тура премьер-лиги с «Бернли».Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи домаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на «Олд Траффорд».«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». ОнлайнСегодня, 11 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «МЮ».Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛНападающий Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.АПЛ. 25-й тур. «Арсенал» обыграл «Халл», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу.«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса«Арсенал» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.Н’Голо Канте: В «Лестере» мы не знали, победим ли. В «Челси» все по-другому, это клуб чемпионовПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте сравнил нынешнее положение команды в таблице с лидерством «Лестера», за который он выступал в прошлом сезоне.Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчейГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил перед своей командой сверхзадачу на оставшуюся часть сезона.Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул чемпионаАнтонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул чемпионаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли»Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛПолузащитник «Лестера» Рияд Марез надеется на то, что команда сможет избежать вылета в низший дивизион по итогам сезона.Прощание с «Лестером» и новый фильм Нолана про «МЮ». Превью 25-го тура АПЛПрощание с «Лестером» и новый фильм Нолана про «МЮ». Превью 25-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 25-м туре АПЛ.Жозе Моуринью: Уверен, Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен в том, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за команду в следующем сезоне.Хосеп Гвардиола: Убежден в том, что Браво - один из лучших вратарей мираГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень вратаря своей команды Клаудио Браво.Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛ«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 25-го тура чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Футбол
«Ростов» продолжает просматривать Сорокина
Футбол
Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»
Хоккей
Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше
Баскетбол
Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Футбол
Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
Биатлон
Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным
Биатлон
Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне
Футбол
Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото)
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Садьо Мане
Садьо Маневсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости