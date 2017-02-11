Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
«Ливерпуль» выиграл у
«Тоттенхэма» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».
Оба гола у «красных» забил форвард Садьо Мане. Теперь на счету 24-летнего сенегальца 11 мячей в 21 матче чемпионата.
«Ливерпуль» набрал 49 очков и сравнялся с «Манчестер Сити», который в свою очередь теперь может подняться на второе место в случае победы в понедельник в матче с «Борнмутом».
Отметим, что для «Ливерпуля» эта победа стала первой в чемпионате с 31 декабря, когда команда Юргена Клоппа обыграла как раз «Манчестер Сити».
После этого в десяти матчах 2017 года во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл лишь один – 18 января у «Плимута» в Кубке Англии (1:0). В 26-м туре 25 февраля «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лестером».
«Тоттенхэм» потерпел первое поражение с 11 декабря, когда уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд». В следующих 11 матчах «шпоры» одержали девять побед.
Теперь 16 февраля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы, а через три дня также в гостях проведет дерби с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии.
Премьер-лига
25-й тур
Матч
Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0 (2:0)
Голы
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн, Лаллана, Лейва (Клаван, 81), Коутиньо (Джан, 78), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане (Арнольд, 90), Фирмино
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Ваньяма, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 83)
Предупреждения:
Хендерсон, 53; Матип, 56; Милнер, 69 - Сон Хын Мин, 28; Кейн, 67; Уинкс, 71; Дайер, 79; Алдервейрелд, 83
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча