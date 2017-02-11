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Мартен Фуркад: Два промаха – слишком много, чтобы быть довольным собой

Источник:  IBUКомментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которого он выиграл бронзу.

«Когда я финишировал, думал, что буду в первой десятке. Потом по ходу гонки я стал рассчитывать на место в пятерке. Два штрафных круга – это слишком много, чтобы быть довольным своим выступлением, но я рад, что выиграл медаль», – приводит слова Фуркада официальный сайт IBU.

Теперь у 28-летнего француза две медали на турнире в Хохфильцене. Ранее он выиграл серебро в смешанной эстафете.

На предыдущих чемпионатах мира Фуркад дважды выигрывал бронзу: в 2011 году в Ханты-Мансийске в смешанной эстафете и в 2015 году в Контиолахти в эстафете.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки 

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