Мартен Фуркад: Два промаха – слишком много, чтобы быть довольным собой

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которого он выиграл бронзу.

«Когда я финишировал, думал, что буду в первой десятке. Потом по ходу гонки я стал рассчитывать на место в пятерке. Два штрафных круга – это слишком много, чтобы быть довольным своим выступлением, но я рад, что выиграл медаль», – приводит слова Фуркада официальный сайт IBU.

Теперь у 28-летнего француза две медали на турнире в Хохфильцене. Ранее он выиграл серебро в смешанной эстафете.

На предыдущих чемпионатах мира Фуркад дважды выигрывал бронзу: в 2011 году в Ханты-Мансийске в смешанной эстафете и в 2015 году в Контиолахти в эстафете.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки