Карасев выиграл конкурс трехочковых в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, Тимма – конкурс слэм-данков
Перед началом первого в истории Матча всех звезд Единой лиги
ВТБ состоялись конкурсы. Участники соревновались в мастерстве исполнения
трехочковых и слэм-данков, и оба конкурса выиграли баскетболисты «Зенита».
В конкурсе трехочковых победил форвард «Зенита» Сергей
Карасев. Он набрал 23 очка. Второе место занял Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»),
в активе которого 21 очков. 19 очков набрал Янис Блумс (ВЭФ).
В конкурсе слэм-данков победил капитан «Зенита» Ян Тимма. В финале он превзошел представителя «Автодора» Максима Колюшкина. Тимма набрал 86 очков, Колюшкин – 80.
Напомним, что в самом матча Звезды России обыграли сборную мира - 131:121.
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