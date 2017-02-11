Карасев выиграл конкурс трехочковых в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, Тимма – конкурс слэм-данков

Перед началом первого в истории Матча всех звезд Единой лиги ВТБ состоялись конкурсы. Участники соревновались в мастерстве исполнения трехочковых и слэм-данков, и оба конкурса выиграли баскетболисты «Зенита».

В конкурсе трехочковых победил форвард «Зенита» Сергей Карасев. Он набрал 23 очка. Второе место занял Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), в активе которого 21 очков. 19 очков набрал Янис Блумс (ВЭФ).

В конкурсе слэм-данков победил капитан «Зенита» Ян Тимма. В финале он превзошел представителя «Автодора» Максима Колюшкина. Тимма набрал 86 очков, Колюшкин – 80.

Напомним, что в самом матча Звезды России обыграли сборную мира - 131:121.