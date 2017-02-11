Арсен Венгер: Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этому
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который
заявил, что 67-летний француз покинет клуб по окончании сезона.
«У нас был совместный ужин, на котором были не только мы вдвоем. Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этому. Возможно, в тот день я выглядел уставшим, но только из-за того, что встал рано утром.
Я думаю только о том, что важно: выигрывать матчи и готовить команду к ним. На остальное я повлиять не могу.
Я очень уважаю эту страну и этот клуб. Я благодарен, что работаю здесь уже 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы радовать этих людей. А когда это не происходит, я чувствую свою вину, поэтому нам важно побеждать», – приводит BBC слова Венгера.
В 25-м туре премьер-лиги «Арсенал» выиграл у «Халла» (2:0) и догнал «Тоттенхэм», который занимает второе место в турнирной таблице.
Матч
Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс
Предупреждения:
Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70
Удаления:
нет - Клукас, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция