Арсен Венгер: Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этому

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который заявил, что 67-летний француз покинет клуб по окончании сезона.

«У нас был совместный ужин, на котором были не только мы вдвоем. Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этому. Возможно, в тот день я выглядел уставшим, но только из-за того, что встал рано утром.

Я думаю только о том, что важно: выигрывать матчи и готовить команду к ним. На остальное я повлиять не могу.

Я очень уважаю эту страну и этот клуб. Я благодарен, что работаю здесь уже 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы радовать этих людей. А когда это не происходит, я чувствую свою вину, поэтому нам важно побеждать», – приводит BBC слова Венгера.

В 25-м туре премьер-лиги «Арсенал» выиграл у «Халла» (2:0) и догнал «Тоттенхэм», который занимает второе место в турнирной таблице.