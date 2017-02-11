Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетик» обыграл «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».

В составе победителей отличились Ариц Адурис и Икер Муниаин. У «Депортиво» гол в активе Эмре Чолака.

«Атлетик» набрал 35 очков и занимает седьмое место. У «Депортиво» 19 очков и 16-е место.

Чемпионат Испании. Примера

22-й тур

Матч

Атлетик - Депортиво - 2:1 (0:1)

Голы

Чолак 42 (0:1). Муньяин 71 (1:1). Адурис 90 (2:1).

Состав

Атлетик: Ираисос, Альварес Й., Балензиага, Сан Хосе, Лапорт, Гарсия (Итурраспе, 68), де Маркос, Беньят (Сусаета, 68), Муньяин, Адурис, Уильямс (Вильялибре, 85)

Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес, Альбентоса, Хиль, Чолак (Фэйр, 87), Хуанфран, Андоне (Хоселу, 74), Какута (Джон, 67)

Предупреждения:

Сан Хосе, 62 - Наварро, 58; Хоселу, 88

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

11 февраля 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 22-й тур. «Алавес» уступила «Барселоне», «Осасуна» принимает «Реал» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»Дубль в ворота «Алавеса» в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото)В концовке матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) серьезную травму получил защитник «Барселоны» Алеиш Видаль. Он покинул поле на носилках.«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Барсы».«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничьюМатч 22-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Валенсией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Бетис» - «Валенсия». Хозяева вышли на поле в футболках с надписью «Мы все – Зозуля» (фото)Перед матчем чемпионата Испании «Бетис» - «Валенсия» игроки хозяев вышли на поле в футболках, на которых было написано «Мы все – Зозуля». Так они поддержали своего партнера по клубу в ситуации с арендой в «Райо Вальекано».Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом кругеГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании.Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.ВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допингВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допинг«Советский спорт» рассказывает о ситуации с антидопинговыми службами, которая сложилась в испанском футболе.«Порту» выкупит у «Атлетико» контракт Оливера ТорресаПолузащитник «Порту» Оливер Торрес, который выступал за клуб на правах аренды, подпишет с португальцами полноценный контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хуан Мата: Де Хеа старается не думать о летнем трансферном окнеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о состоянии своего партнера по клубу Давида Де Хеа летом 2015 года, а также прокомментировал информацию о возвращении вратаря в Мадрид.Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»Голкипер «Реал Соьедад» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условияхРуководство «Реала» готово предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает AS.Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль в эфире мексиканского телевидения назвал свою пятерку лучших футболистов в истории королевского клуба.Министр иностранных дел Украины: Случай Зозули? Это провокация со стороны РоссииМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, встретится сегодня в Каталонии с руководством «Барселоны» и обсудит вопрос продления контракта.Защитник «Атлетико» Годин из-за травмы выбыл на две неделиЗащитник «Атлетико» Диего Годин пропустит около двух недель из-за мышечного повреждения, полученного в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менятьФорвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.
Главные новости
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе»
Футбол
«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции
Футбол
Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукой
Футбол
«Локомотив» подписал Амира Натхо
Футбол
Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Футбол
«Ростов» продолжает просматривать Сорокина
Футбол
Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»
Хоккей
Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше
Баскетбол
Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Футбол
Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
все новости
Депортиво
Депортивокалендарьстатистика
Атлетик
Атлетиккалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости