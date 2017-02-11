«Атлетик» обыграл «Депортиво»
Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».
В
составе победителей отличились Ариц Адурис и Икер Муниаин. У «Депортиво» гол в
активе Эмре Чолака.
«Атлетик» набрал 35 очков и занимает седьмое место. У «Депортиво»
19 очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
22-й тур
Матч
Атлетик - Депортиво - 2:1 (0:1)
Голы
Чолак 42 (0:1). Муньяин 71 (1:1). Адурис 90 (2:1).
Состав
Атлетик: Ираисос, Альварес Й., Балензиага, Сан Хосе, Лапорт, Гарсия (Итурраспе, 68), де Маркос, Беньят (Сусаета, 68), Муньяин, Адурис, Уильямс (Вильялибре, 85)
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес, Альбентоса, Хиль, Чолак (Фэйр, 87), Хуанфран, Андоне (Хоселу, 74), Какута (Джон, 67)
Предупреждения:
Сан Хосе, 62 - Наварро, 58; Хоселу, 88
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
11 февраля 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция