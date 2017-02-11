Марку Силва: «Арсенал» забил один гол рукой, а Гиббса нужно было удалять
Главный тренер «Халл
Сити» Марку Силва прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом»
(0:2) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
«Счет 2:0 не вытекает из игры. Мы не очень хорошо провели начало матча, теряли мячи в важных зонах. Соперник забил один гол рукой. Мы совершали ошибки, иногда их делал судья. Это был не наш день, но таков футбол.
Следовало ли удалять Гиббса? Да, Маркович выходил один на один. Но я вижу и положительные моменты в этом матче. Мне понравилась реакция команды во втором тайме. Теперь у нас есть время отдохнуть и подготовиться к следующему матчу», – приводит BBC слова Силвы.
Добавим, что «тигры» остаются в зоне вылета, отставая на одно очко от «Лестера» и «Суонси».
В 26-м туре 25 февраля «Халл» примет «Бернли» на «Кей Си Стэдиум».
Матч
Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс
Предупреждения:
Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70
Удаления:
нет - Клукас, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция