Марку Силва: «Арсенал» забил один гол рукой, а Гиббса нужно было удалять

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Счет 2:0 не вытекает из игры. Мы не очень хорошо провели начало матча, теряли мячи в важных зонах. Соперник забил один гол рукой. Мы совершали ошибки, иногда их делал судья. Это был не наш день, но таков футбол.

Следовало ли удалять Гиббса? Да, Маркович выходил один на один. Но я вижу и положительные моменты в этом матче. Мне понравилась реакция команды во втором тайме. Теперь у нас есть время отдохнуть и подготовиться к следующему матчу», – приводит BBC слова Силвы.

Добавим, что «тигры» остаются в зоне вылета, отставая на одно очко от «Лестера» и «Суонси».

В 26-м туре 25 февраля «Халл» примет «Бернли» на «Кей Си Стэдиум».