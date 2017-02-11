Анастасия Мыскина: Судьи убивают не просто нашу сборную – засуживают лично меня

После первого дня счет в поединке между сборными России и Тайваня в борьбе за Кубок Федерации равный.

Капитан сборной России Анастасия Мыскина на послематчевой пресс-конференци и подвела предварительный итог первому дню:

Кроме этого, серьезное внимание уделили проблемам судейства. По словам Мыскиной, судьи принимали решения однозначно не в пользу россиянок.

- Вы знаете, у меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня. Но это ладно. Мне просто жалко ребёнка, который пыхтит на корте, выигрывает очко, а потом судья его отменяет. Между прочим, этот судья — с большим стажем. Я этого человека знаю очень хорошо и очень давно, ещё с моих детских турниров. И тут он делает такую ошибку. Не хочу, чтобы это выглядело каким-то оправданием. Но на самом деле просто хочется, когда мы играем дома, а это не первый раз… Мы не просим никого нам подсуживать. Это было бы смешно. Но чтобы хотя бы такие мячи, очевидные, Ане Блинковой бы засчитывали, а не наоборот. Вот и всё.



