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«Локомотив» подписал Амира Натхо

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник Амир Натхо стал игроком «Локомотива». В первой половине сезоне 21-летний игрок провел десять матчей за «Краснодар-2» в ПФЛ.

«Клуб ведет работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. При сквозной заявке они могут выступать за основной состав», – говорится в заявлении «Локомотива».

Отметим, что в 2014 году воспитанник Академии имени Коноплева уехал в молодежную команду «Барселоны», но спустя год Натхо вернулся в Россию и провел сезон в молодежном составе за ЦСКА, за основу которого выступает его старший брат Бибрас.

В «Локомотиве» Натхо-младший будет играть под 21-м номером.

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