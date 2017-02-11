Воронцевич – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан
форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В награду он получил автомобиль УАЗ «Патриот».
Напомним, что Воронцевич
стал самым результативным игроком этого матча. Он набрал 28 очков. Благодаря
ему Звезды России обыграли Звезд мира – 131:121. Также в его активе семь
подборов и одна результативная передача.
Единая лига ВТБ
Матч всех звезд
Звезды России – Звезды мира – 131:121
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