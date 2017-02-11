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Воронцевич – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В награду он получил автомобиль УАЗ «Патриот».

Напомним, что Воронцевич стал самым результативным игроком этого матча. Он набрал 28 очков. Благодаря ему Звезды России обыграли Звезд мира – 131:121. Также в его активе семь подборов и одна результативная передача.

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

Звезды России – Звезды мира – 131:121

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