«Бостон» обыграл «Ванкувер»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Ванкувером»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Бостона».
В составе победителей отличились Кеван Миллер, Фрэнк Ватрано,
Колин Миллер и Давид Пастрняк. Российский голкипер Антон Худобин отыграл весь
матч. У «Ванкувера» забивали Бо Хорват, Александр Барроуз и Маркус Гранлунд.
«Бостон» набрал 62 очка и занимает седьмое место на Востоке.
У «Ванкувера» 54 очка и десятое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Ванкувер - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы:
Хорват (Хансен, Берроуз), 4:56 (0:1). Миллер К. (Спунер, Ватрано), 13:33 (1:1). Ватрано (Крейчи, Крюг), 19:22 (2:1 - бол.). Берроуз (Хансен, Хорват), 39:59 (2:2). Миллер К. (Хэйс, Ватрано), 42:12 (3:2). Гранлунд (Эдлер, Хаттон), 54:23 (3:3 - бол.). Пастрняк (Крейчи, МакКуэйд), 58:00 (4:3).
Место и дата
11 февраля 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция