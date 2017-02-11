Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукой

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон после матча 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на «Эмирейтс» сообщил, что арбитр Марк Клаттенбург извинился перед его командой за то, что засчитал гол соперника, забитый рукой.

«После первого тайма судья извинился перед нами и сказал, что в том моменте была игра рукой. Очевидно, он понял, что ошибся. Должно быть, ему было непросто. Но зачастую решения принимают против тебя, когда ты играешь на таких больших стадионах.

Реф сказал, что не зафиксировал нарушение, потому что не был на 100% уверен в нем. Не так много судей могут признать, что ошиблись. Так что хорошо, что он это сделал, хотя нам от этого не легче», – приводит BBC слова Робертсона.

Напомним, «Арсенал» открыл счет на 34-й минуте, когда от руки полузащитника Алексиса Санчеса мяч попал в ворота.