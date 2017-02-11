Иван Ургант: Первым слэм-данк на Русь привез Петр

Телеведущий Иван Ургант во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ объяснил, почему любит баскетбол.

«Наивно предполагать, что наша страна не любит баскетбол. Наша страна является родиной баскетбола. Не будем забывать, что первым слэм-данк на Русь привез Петр. Он же первым устроил битву между потешными баскетбольными командами.

Россия также является родиной паркета, еще в стародавние времена было принято выкладывать доску. Это мой самый любимый вид спорта, потому что в хоккей я играть не умею. Но я не трус!», – сказал Ургант.

Напомним, Матч всех звезд Единой лиги ВТБ завершился в Сочи победой «Звезд России» над «Звездами мира» (131:121).