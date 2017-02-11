«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции
Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Метцем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Монако».
В составе победителей хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Дубль в
активе Радамеля Фалькао. «Монако» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу
чемпионата Франции. У «Метца» 27 очков и 15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
Матч
Голы
Мбаппе 8 (1:0). Фалькао 11 (2:0). Мбаппе 20 (3:0). Мбаппе 50 (4:0). Фалькао 55 (5:0).
Состав
Монако: Субашич, Раджи, Фабиньо, Туре, Менди (Диалло, 64), Глик, Моутинью, Бошилиа (Дирар, 69), Силва, Мбаппе, Фалькао (Кардона, 81)
Метц: Дидийон, Ривьер, Милан, Синьорино, Фалетт, Сарр, Коад (Нгуэтт, 71), Сидо, Дукур (Филиппс, 85), Молле, Эрдинч
Предупреждения:
Менди, 62 - Молле, 63; Ривьер, 66; Синьорино, 77
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
11 февраля 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция