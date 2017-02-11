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«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Монако».

В составе победителей хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Дубль в активе Радамеля Фалькао. «Монако» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. У «Метца» 27 очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

Матч

Монако - Метц - 5:0 (3:0)

Голы

Мбаппе 8 (1:0). Фалькао 11 (2:0). Мбаппе 20 (3:0). Мбаппе 50 (4:0). Фалькао 55 (5:0).

Состав

Монако: Субашич, Раджи, Фабиньо, Туре, Менди (Диалло, 64), Глик, Моутинью, Бошилиа (Дирар, 69), Силва, Мбаппе, Фалькао (Кардона, 81)

Метц: Дидийон, Ривьер, Милан, Синьорино, Фалетт, Сарр, Коад (Нгуэтт, 71), Сидо, Дукур (Филиппс, 85), Молле, Эрдинч

Предупреждения:

Менди, 62 - Молле, 63; Ривьер, 66; Синьорино, 77

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

11 февраля 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция

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