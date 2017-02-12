Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Сан-Хосе»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Филадельфии».
В составе победителей отличился российский защитник Иван
Проворов. Решающую шайбу в овертайме забросил Уэйн Симмондс. У «Сан-Хосе» гол в
активе Патрика Марло.
«Филадельфия» набрала 61 очко и занимает девятое место на Востоке.
У «Сан-Хосе» 71 очко и третье место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Сан-Хосе - 2:1 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Проворов (Ворачек, Макдональд), 46:22 (1:0). Марло (Торнтон, Лабанк), 49:23 (1:1 - бол.). Симмондс 61:04 (2:1).
Место и дата
11 февраля 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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