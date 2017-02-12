Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Это важная победа, за которую мы бились изо всех сил

Источник:  БК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

«Это важная победа, за которую мы бились изо всех сил. Во втором тайме мы смогли значительно прибавить и в итоге были вознаграждены. «Ингольштадт» хорошо располагался в обороне, но мы все равно смогли победить. Мы показали настоящий характер», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч

Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Роббен 90 (0:1). Видаль 90 (0:2).

Состав

Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)

Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер

Предупреждения:

Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 20-й тур. «РБ Лейпциг» уступил «Гамбургу», «Ингольштадт» - «Баварии» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Шальке» обыграл «Герту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Дармштадта».«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Гамбурга».«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю ЧичаритоМатч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Байера».Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Карло Анчелотти: Я пытался уговорить Лама не завершать карьеруГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти расстроен тем, что капитан команды Филипп Лам решил завершить карьеру по окончании текущего сезона.«Бавария» пожелала Тимощуку удачи в тренерской карьере«Бавария» обратилась к бывшему полузащитнику команды Анатолию Тимощуку с пожеланиями всего наилучшего.«Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура БундеслигиВ матче 20-го тура чемпионата Германии «Майнц» обыграл на своем поле «Аугсбург» со счетом 2:0.Карло Анчелотти: «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Рибери будет непросто набрать оптимальную форму к матчу с «Арсеналом»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Франка Рибери, который испытывает проблемы с бедром.«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиковНемецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина – поведение болельщиков команды.Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдутПрезидент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторыЗащитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.
Главные новости
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе»
Футбол
«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции
Футбол
Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукой
Футбол
«Локомотив» подписал Амира Натхо
Футбол
Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Футбол
«Ростов» продолжает просматривать Сорокина
Футбол
Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону»
Хоккей
Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получше
Баскетбол
Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Футбол
Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
все новости
Ингольштадт
Ингольштадткалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости