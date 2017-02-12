Петр Чех: Сейчас любая игра будет как финал

Голкипер «Арсенала» Петр Чех после победы над «Халл Сити» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги высказался о раскладе в турнирной таблице.

«Осталось провести не так много матчей. Хотя «Челси» имеет солидный отрыв, все, что мы можем сделать, это продолжать побеждать.

В борьбе за место в Лиге чемпионов все находятся очень близко друг к другу, поэтому победа – это то, что нам нужно.

Нам необходима стабильность. У нас были периоды, когда мы играли хорошо, а на следующей неделе проигрывали. Нам нужно прибавлять там, где это необходимо и возможно сделать, и быть готовыми к каждому матчу, потому что сейчас любая игра будет сродни финалу», – приводит BBC слова Чеха.

Благодаря победе над «Халл Сити» «Арсенал» догнал «Тоттенхэм», который занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» по-прежнему лидирует, опережая две другие лондонские команды на девять очков и имея игру в запасе.