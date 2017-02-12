Петр Чех: Сейчас любая игра будет как финал
Голкипер «Арсенала»
Петр Чех после победы над «Халл Сити» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги
высказался о раскладе в турнирной таблице.
«Осталось провести не так много матчей. Хотя «Челси» имеет солидный отрыв, все, что мы можем сделать, это продолжать побеждать.
В борьбе за место в Лиге чемпионов все находятся очень близко друг к другу, поэтому победа – это то, что нам нужно.
Нам необходима стабильность. У нас были периоды, когда мы играли хорошо, а на следующей неделе проигрывали. Нам нужно прибавлять там, где это необходимо и возможно сделать, и быть готовыми к каждому матчу, потому что сейчас любая игра будет сродни финалу», – приводит BBC слова Чеха.
Благодаря победе над «Халл Сити» «Арсенал» догнал «Тоттенхэм», который занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» по-прежнему лидирует, опережая две другие лондонские команды на девять очков и имея игру в запасе.
Матч
Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс
Предупреждения:
Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70
Удаления:
нет - Клукас, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция