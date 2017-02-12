Андрей Кириленко: Матч звезд Единой лиги ВТБ был организован великолепно
Президент РФБ Андрей
Кириленко поделился впечатлениями от Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который
в воскресенье прошел в Сочи.
«Матч звезд был организован великолепно. Я участвовал в Матчах звезд НБА и могу сравнивать. Надо сказать огромное спасибо Сергею Кущенко, Илоне Корстин и Сергею Борисовичу Иванову. Они проделали огромную работу», – приводит ТАСС слова Кириленко.
Напомним, в рамках Матча всех звезд команда «Звезды России» одержала победу над командой «Звезды мира» (131:121).
Самым ценным игроком матча был признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич.
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