«Реал» обыграл на выезде «Осасуну» в матче 20-го тура Примеры
В
матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Осасуну»
со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Криштиану
Роналду, Иско и Лукас Васкес, а у хозяев поля единственный мяч забил Серхио
Леон.
«Реал» с 49-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Осасуна»
расположилась на 20-й строчке, имея в активе 10 баллов.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 18 февраля
примут «Эспаньол», а команда из Памплоны на следующий день на выезде сыграет с «Сельтой».
Чемпионат Испании
20-й тур
Матч
Голы
Роналду 24 (0:1). Леон 33 (1:1). Иско 62 (1:2). Васкес 90 (1:3).
Состав
Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Ойер, Фуэнтес (Клерк, 53), Боннин (Гарсия Д., 15), Ромеро, Чосич, Тьенса (Лоэ, 61), Беренгер, Леон, Ривьер
Реал: Навас, Данило (Родригес, 57), Марсело, Начо, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Ковачич, 88), Бензема (Васкес, 72), Роналду
Предупреждения:
Фуэнтес, 10; Тьенса, 37; Чосич, 90 - Модрич, 28; Родригес, 61
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
11 февраля 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция