«Фиорентина» разгромила «Удинезе», забив три безответных мяча
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина»
разгромила «Удинезе» со счетом 3:0.
В составе победителей мячи забили Борха Валеро, Хоума
Бабакар и Федерико Бернардески.
«Фиорентина» с 40 очками занимает восьмое место в
турнирной таблице, а «Удинезе» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29
баллов.
В следующем туре команда из Флоренции 19 февраля
сыграет на выезде с «Миланом», а подопечные Луиджи Дельнери в этот же день
примут «Сассуоло».
Чемпионат Италии
24-й тур
Матч
Фиорентина - Удинезе - 3:0 (1:0)
Голы
Валеро 42 (1:0). Бабакар 62 (2:0). Бернардески 80 (3:0 - пен.).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Томович, Милич, Кьеза, Весино (Сапонара, 74), Бадель, Валеро, Бернардески (Тельо, 84), Бабакар (Калинич, 67)
Удинезе: Карнезис, Фелипе, Самир, Видмер, Ларанжейра, Янкто (Агеманг-Баду, 46), Хальфредссон, де Пауль (Перица, 54), Фофана, Теро (Матос, 67), Сапата
Предупреждения:
Бернардески, 30; Милич, 83 - Хальфредссон, 38; Фофана, 79
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
11 февраля 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция