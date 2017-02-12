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«Фиорентина» разгромила «Удинезе», забив три безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Удинезе» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Борха Валеро, Хоума Бабакар и Федерико Бернардески.

«Фиорентина» с 40 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Удинезе» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре команда из Флоренции 19 февраля сыграет на выезде с «Миланом», а подопечные Луиджи Дельнери в этот же день примут «Сассуоло».

Чемпионат Италии
24-й тур

Матч

Фиорентина - Удинезе - 3:0 (1:0)

Голы

Валеро 42 (1:0). Бабакар 62 (2:0). Бернардески 80 (3:0 - пен.).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Томович, Милич, Кьеза, Весино (Сапонара, 74), Бадель, Валеро, Бернардески (Тельо, 84), Бабакар (Калинич, 67)

Удинезе: Карнезис, Фелипе, Самир, Видмер, Ларанжейра, Янкто (Агеманг-Баду, 46), Хальфредссон, де Пауль (Перица, 54), Фофана, Теро (Матос, 67), Сапата

Предупреждения:

Бернардески, 30; Милич, 83 - Хальфредссон, 38; Фофана, 79

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

11 февраля 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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