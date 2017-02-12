«Астраханочка» крупно проиграла «Метцу» в Лиге чемпионов
«Астраханочка»
потерпела поражение от «Метца» (18:37) в матче третьего тура основного этапа
Лиги чемпионов.
Самой результативной в составе российской команды стала левая полусредняя Карина Сабирова, забившая пять голов.
18-летняя Сабирова остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 63 гола в девяти матчах.
В следующем туре 25 февраля «Астраханочка» примет «Тюрингер».
Метц (Франция)
Лига чемпионов
Женщины
Основной этап
Группа 1
3-й тур
«Метц» (Франция) – «Астраханочка»
(Россия) – 37:18 (17:10)
«Астраханочка»: Рябцева, Трусова, Ваганова; Сабирова (5), Левша (4), Кожокарь (2), Рачителева (2), Кремнева (1), Шичкина (1), Сисенова (1), Таженова (1), Зеленкова (1), Иванова, Постнова, Шапошникова, Сорокина.
Турнирное положение:
1. «Вардар» (Македония) – 11 очков (6 игр). 2. «Ференцварош» (Венгрия) – 9 (6).
3. «Будучность» (Черногория) – 8 (6). 4. «Метц» – 6 (7). 4. «Тюрингер»
(Германия) – 4 (6). 6. «Астраханочка» – 0 (6).
Добавим, что на основном этапе учитываются очки, набранные в матчах команд на предварительном этапе.