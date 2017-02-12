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«Астраханочка» крупно проиграла «Метцу» в Лиге чемпионов

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«Астраханочка» потерпела поражение от «Метца» (18:37) в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Самой результативной в составе российской команды стала левая полусредняя Карина Сабирова, забившая пять голов.

18-летняя Сабирова остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 63 гола в девяти матчах.

В следующем туре 25 февраля «Астраханочка» примет «Тюрингер».

Метц (Франция)

Лига чемпионов

Женщины

Основной этап

Группа 1

3-й тур

«Метц» (Франция) – «Астраханочка» (Россия) – 37:18 (17:10)

«Астраханочка»: Рябцева, Трусова, Ваганова; Сабирова (5), Левша (4), Кожокарь (2), Рачителева (2), Кремнева (1), Шичкина (1), Сисенова (1), Таженова (1), Зеленкова (1), Иванова, Постнова, Шапошникова, Сорокина.

Турнирное положение: 1. «Вардар» (Македония) – 11 очков (6 игр). 2. «Ференцварош» (Венгрия) – 9 (6). 3. «Будучность» (Черногория) – 8 (6). 4. «Метц» – 6 (7). 4. «Тюрингер» (Германия) – 4 (6). 6. «Астраханочка» – 0 (6).

Добавим, что на основном этапе учитываются очки, набранные в матчах команд на предварительном этапе.

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