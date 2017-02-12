«Астраханочка» крупно проиграла «Метцу» в Лиге чемпионов

«Астраханочка» проиграла «Будучности» в Лиге чемпионов «Астраханочка» потерпела поражение от «Будучности» (21:34) в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

Чемпион России «Астраханочка» потерпела пятое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов и завершила первый круг без единого набранного очка.

«Астраханочка» завершила первый круг в Лиге чемпионов пятым поражением подряд Чемпион России «Астраханочка» потерпела пятое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов и завершила первый круг без единого набранного очка.