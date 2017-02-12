Филипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу
Полузащитник
«Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Ингольштадтом»
(2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.
«Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. «Ингольштадт» часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».
Матч
Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)
Голы
Роббен 90 (0:1). Видаль 90 (0:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер
Предупреждения:
Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция