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Филипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

«Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. «Ингольштадт» часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».

Матч

Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Роббен 90 (0:1). Видаль 90 (0:2).

Состав

Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)

Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер

Предупреждения:

Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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