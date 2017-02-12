Майк Вальпургис: Нейтрализовали большинство моментов «Баварии», но в атаке допустили много ошибок
Главный тренер
«Ингольштадта» Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей
команды от «Баварии» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата Германии.
«Это очень обидное поражение, потому что команда хорошо оборонялась. Мы смогли нейтрализовать большинство опасных моментов «Баварии», но в атаке допускали слишком много ошибок. Благодаря своей страсти мы могли заработать в этом матче очко, но в итоге проиграли и это очень обидно. Теперь нужно забыть об этом и постараться добыть очки на следующей неделе», - сказал Вальпургис.
Матч
Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)
Голы
Роббен 90 (0:1). Видаль 90 (0:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер
Предупреждения:
Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция