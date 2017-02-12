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ВИДЕО ДНЯ: Полицейская машина вытворяла трюки прямо внутри нового стадиона в Петербурге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На новом стадионе в Петербурге состоялось мероприятие «Первый посетитель», на арену впервые попали 10 тысяч зрителей.

В программе для них были выступления артистов, мотошоу на подсвеченной площадке, а также дрифт автомобилей - в том числе полицейской машины, которая выполняла трюки в чаше стадиона.

Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)

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