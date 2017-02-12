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«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ набрал 2000 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ набрал 2000 очков
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл «Уотфорд» (2:0) и тем самым «красные дьяволы» набрали 2000 очков в премьер-лиги.

Команда из Манчестера стала первой, кому удалось преодолеть этот рубеж в Англии с момента основания премьер-лиги в 1992 году.

ТОП-5 команд по количеству очков в АПЛ

1. «Манчестер Юнайтед» – 2000 очков
2. «Арсенал» – 1797
3. «Челси» – 1755
4. «Ливерпуль» – 1647
5. «Тоттенхэм» — 1411

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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