Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: На третьем сборе сосредоточимся на скоростных показателях

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал подробности третьего сбора команды в Малаге.

- Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

- Что изменится на третьем сборе в характере тренировок?
- Да, на этом сборе будут определенные изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.

- Несколько слов о молодых игроках: кто-то вызван в основу, кто-то отправляется на Кипр.
- На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» подписал Амира НатхоПолузащитник Амир Натхо стал игроком «Локомотива». В первой половине сезоне 21-летний игрок провел десять матчей за «Краснодар-2» в ПФЛ.«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча«Локомотив» начал третий зимний сбор в Испании.Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются ШандаоРолим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячейНападающий Кевин Кураньи рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Вадим Скрипченко: Возможно все, но пока игроков «Локомотива» мы не рассматриваемГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал переход Тимофея Маргасова в «Локомотив».«Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды«Локомотив» объявил о создании собственной киберкомандыФутбольный клуб «Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды, подписав контракты с Константином «STAVR» Гириным и Антоном «KLENOFF» Клёновым.«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» сыграло вничью с «Актобе» в товарищеском матче«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции сыграло вничью с казахстанским клубом «Актобе» со счетом 0:0.Стали известны соперники «Локомотива» на третьем сборе в ИспанииФутболисты московского «Локомотива» в рамках третьего сбора проведут контрольные матчи с китайскими клубами «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун», норвежским «Стремсгодсетом» и испанским «Линенсе».Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»Агент Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист отозвал из «Локомотива» свое заявление об увольнении.Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение отозвать заявление об увольнении из столичного клуба. .Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор «Локомотива», Прудников - нетГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на третий тренировочный сбор. Он также отметил, что на сбор с командой не поедет нападающий Александр Прудников.Агент: Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет, главный претендент на него - «Рубин»Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, где, скорее всего, футболист продолжит карьеру.Анатолий Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» идет в рамках финансового fair playПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что трансферная кампания клуба этой зимой идет в рамках финансового fair play, никаких рисков не существует.Анатолий Мещеряков: Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном карманеВице-президент РЖД Анатолий Мещеряков считает, что агенты полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука хотят заработать много денег на трансфере футболиста.Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Главные спортивные сплетники рассказывают о том, как итальянский гранд заинтересовался тренером красно-белого клуба.Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаБесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаРоссийский клуб может подписать контракт с игроком сборной Уругвая, ранее выступавшим в «Ювентусе» и «Барселоне».«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»Красно-белый клуб претендует на центрального защитника из Уругвая Мартина Касереса, с июля остающегося свободным агентом.
Главные новости
Футбол
Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы
Футбол
Юрий Семин: На третьем сборе сосредоточимся на скоростных показателях
Футбол
«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ набрал 2000 очков
Футбол
«Фиорентина» разгромила «Удинезе», забив три безответных мяча
Футбол
«Реал» обыграл на выезде «Осасуну» в матче 20-го тура Примеры
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе»
Футбол
«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции
Футбол
Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукой
Футбол
«Локомотив» подписал Амира Натхо
Футбол
Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости